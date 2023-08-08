Блинкен рассказал о письмах банкам для помощи экспорту российского зерна

У Блинкена спросили, на какие уступки готов пойти Вашингтон, чтобы Москва вновь присоединилась к соглашению. Госсекретарь в ответ заявил, что «это не вопрос уступок». По его словам, у России нет проблем с экспортом собственного зерна, в последний год он «намного превышает» показатели, которые были до ввода российских войск на Украину.
По данным Минсельхоза, Россия в прошлом сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) экспортировала 60 млн т зерна, в том числе 47 млн т пшеницы, что стало рекордом. В 2021/2022 сельхозгоду показатель составил 38,1 млн т зерна.
«Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сказал Блинкен.
По его словам, он направлял письма в банки США, где объяснял, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна, и им не надо бояться санкций — перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул он.
Блинкен сообщил, что предложения о решении претензий России есть и у ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.
За время действия Черноморской инициативы Украина экспортировала более 30 млн т зерна, для сравнения, «это эквивалентно 18 млрд буханок хлеба», сказал Блинкен. Даже если какие-то страны не получали зерно напрямую, сделка позволяла снизить цены на продовольствие, отметил он. После выхода России из соглашения цены выросли на 10−15%, заявил он.
В конце июля российский президент Владимир Путин заявил о готовности бесплатно поставить в шесть стран Африки по 25−50 тыс. т зерна. По словам Блинкена, эти объемы — «капля в море», они не решат проблему. Госсекретарь сказал, что всего в рамках Черноморской инициативы развивающиеся страны получили 20 млн т зерна.
Россия 17 июля объявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке, которая предполагает создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. В Москве считают, что российская часть соглашений не была выполнена. При этом власти заявляют, что готовы вернуться к сделке, как только российские требования будут соблюдены.
В их числе — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и другие условия.
Президент Египта, который участвовал в саммите «Россия — Африка» в Петербурге вместе с лидерами других стран континента, призвал «найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны».
На возобновлении действия зерновой сделки настаивают западные государства. Блинкен ранее заявил, что США готовы дать гарантии безопасности экспорта всем участникам соглашения, в том числе России, если Москва примет решение продлить его. Кремль на это сказал, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона.
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