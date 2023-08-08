Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 62,545 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 73,4%, поставки из России в КНР увеличились на 15,1%, составив 71,559 миллиарда долларов.
В июле товарооборот двух стран достиг 19,488 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,208 миллиарда долларов, КНР в Россию — на 10,280 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию двустороннего товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.