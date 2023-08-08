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09:35 (мск), источник: RT на русском

Медведев: против России практически в открытую воюет вся система НАТО

Против России практически в открытую воюет вся система НАТО, но враги будут раздавлены.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции», — написал он в Telegram.

Медведев выразил уверенность в том, что «враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях».

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.

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