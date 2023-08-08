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11:18 (мск), источник: © РИА Новости

Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для переговоров с мятежниками, сообщает радиостанция RFI.

Источник: AFP 2023

«Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН», — приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны.

Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей «в ближайшие часы».

«Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики», — указывает радиостанция.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества». Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

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