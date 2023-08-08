Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ

«Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН», — приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны.
Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей «в ближайшие часы».
«Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики», — указывает радиостанция.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества». Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.