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13:51 (мск), источник: РБК

Захарова сравнила поездку Нуланд в Нигер с «печеньками» на Майдане

Поездка исполняющего обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер напоминает ее посещение Майдана в Киеве в 2013 году, но с противоположным результатом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: AP 2023

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Нуланд посетила Нигер 7 августа 2023 года. Там она провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с представителями мятежников, объявивших о свержении президента Мохамеда Базума. Представитель Госдепа США встретилась с назначенным хунтой главой генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя поддерживающими его полковниками. Переговоры продлились два часа. Со слов Нуланд, Вашингтон предлагал способы восстановить демократический порядок в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

Встретиться со свергнутым президентом ей не дали.

До назначения заместителем госсекретаря Нуланд с сентября 2013 года по январь 2017-го занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим печенье и хлеб.

Москва считает события на Майдане в 2013 году государственным переворотом, который произошел при поддержке США.

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