ЦИК может отложить выборы в части новых регионов из-за угрозы безопасности

«У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там… Пока все идет нормально, наши коллеги работают», — уточнила Памфилова (цитата по ТАСС).
30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий. В мае 2023-го Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в сентябрьский единый день голосования.