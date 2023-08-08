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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК может отложить выборы в части новых регионов из-за угрозы безопасности

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что из-за угрозы безопасности выборы в отдельных районах присоединенных регионов могут быть отложены в последний момент. По ее словам, сейчас этого не требуется.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там… Пока все идет нормально, наши коллеги работают», — уточнила Памфилова (цитата по ТАСС).

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий. В мае 2023-го Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в сентябрьский единый день голосования.

Лаура Кеффер

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