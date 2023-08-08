Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS

В Подмосковье нашли личную печать офицера армии Наполеона

При раскопках в Верейском кремле обнаружена прикладная печать Луи фон Гаденштедта, попавшего в плен осенью 1812 года при взятии Вереи войсками генерала Ивана Дорохова