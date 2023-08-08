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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин внес поправки в статьи об информировании Совета Европы о военном положении

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок, касающиеся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Подробности поправок не приводятся.

Источник: РИА "Новости"

Его распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы российского МИДа Александр Грушко. Изменения внесут в ст. 22 закона «О военном положении» и ст. 37 закона «О чрезвычайном положении».

Ст. 22 закона «О военном положении» предполагает, что в случае введения военного положения в России или в отдельных ее местностях президент принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. Аналогичный алгоритм задействует ст. 37 закона «О чрезвычайном положении».

Сейчас военное положение действует в четырех присоединенных к РФ регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. Российский МИД убежден, что «развод» с Советом Европы был правильным решением.

Лаура Кеффер

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