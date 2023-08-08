Дополнительные кости и особый нос: что известно о кошках 8 августа отмечается Международный день кошек.
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Главные новости к вечеру 8 августа
8 августа, источник: ТАСС

Армия Тайваня потеряла военное имущество стоимостью почти $2,8 млрд

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня потеряли военное имущество общей стоимостью 87,9 млрд новых тайваньских долларов (около $2,77 млрд). Об этом сообщила газета «Тайбэй шибао». В ходе проверки Минобороны острова также обнаружило избыток некоторых предметов на сумму около $4,47 млрд.

Источник: AP 2023

По ее данным, к такому выводу пришла аудиторская проверка военного ведомства. Согласно отчету, в ходе сверки отчетов департамента снабжения генерального штаба с результатами инвентаризации имущества в военных частях и на складах были выявлены масштабные несоответствия. В частности, около 430 тыс. находящихся на балансе вооруженных сил единиц военного имущества исчезли, и военные не смогли объяснить местонахождение этих предметов.

В то же время аудиторы нашли на складах и «излишки»: в ходе проверки было обнаружено наличие на военных объектах 560 тыс. единиц имущества, которые не были как-либо отражены в бумагах. Общая стоимость таких предметов оценивается в 141,66 млрд новых тайваньских долларов (около $4,47 млрд).

Газета не приводит наименований типов военной продукции, которые пропали или, напротив, хранились в избыточных количествах. Однако, как указывается в отчете аудиторов, военные никого не привлекли к ответственности за недостачу или излишки на складах, а также не изучали возможные причины таких масштабных несоответствий.

В то же время издание указывает, что со склада ВМС в марте 2023 года пропали пистолет и другие предметы, а через некоторое время с того же объекта исчезли патроны и другое вооружение, которые, как предполагается, были проданы организованным преступным группам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Главный гериатр Москвы рассказала, какие люди чаще всего доживают до столетнего возраста
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование