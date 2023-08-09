Шойгу: Польша планирует создать соединение для оккупации Западной Украины

По его оценке, Польша превратилась в «главный инструмент антироссийской политики» США, при этом Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте», что несет риски для безопасности России. Польша уже закупает танки, артиллерию и боевую авиацию у США, Великобритании и Южной Кореи, добавил министр.
По оценке Минобороны, у границ Союзного государства с учетом войск восточноевропейских стран размещено около 360 000 военных, 8000 единиц техники и 650 самолетов и вертолетов. Всего численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля 2022 г. выросла в 2,5 раза, превысив 30 000 человек.
«Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения», — резюмировал Шойгу.
Ранее в июле президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава СВР доложил президенту, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины.
Путин отметил, что создается регулярное воинское соединение, которое затем могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины. «Ведь перспектива очевидна — если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», — отметил российский лидер.