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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЕС увидели эффект от санкций против Нигера в нехватке медикаментов и еды

Эффектом от санкций против Нигера стала нехватка медикаментов и еды в стране. Об этом заявила спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре, пишет РИА Новости.

Источник: AFP 2023

«Санкции начинают оказывать эффект: не хватает лекарств, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции», — заявила она.

Спецпосланник ЕС также поддержала действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по оказанию давления на мятежников, которые захватили власть в Нигере. Военное вмешательство дель Ре назвала крайней мерой, «до которой дойти не должно».

Ранее стало известно, что военное руководство Нигера, которое захватило власть, готовится к военному вторжению. Перед этим представители ЭКОВАС еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер.

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