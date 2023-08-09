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17:09 (мск), источник: РБК

Пентагон назвал Австралию удобным полигоном для гиперзвуковых ракет

Пентагон может использовать Австралию в качестве полигона для испытаний гиперзвукового и другого высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства с США, Великобританией и Австралией (AUKUS).

Источник: Reuters

Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, передает AFP.

«Австралия, очевидно, обладает огромной территорией, на которой испытания будут проведены в более благоприятных условиях», — говорится в сообщении. По словам министра, в США сложно столько пространства для тестирования подобных вооружений.

Она подчеркнула, что вклад Канберры в AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим.

При создании трехстороннего альянса не было указано, против каких стран будет направлено объединение. Однако лидеры называли действия России, Китая, Ирана и Северной Кореи угрозами для поддержания безопасного мира.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что продвижение этого союза — «очень серьезная заявка на конфронтацию на долгие годы».

В марте AUKUS обнародовал планы развития военного союза в Тихоокеанском регионе. Ключевой пункт — появление у Австралии атомных субмарин — раскритиковали в Москве и Пекине.

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