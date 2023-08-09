Мятежники в Нигере заявили об атаке Франции на позиции нацгвардии

Организаторы военного переворота в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны, атаке на позиции национальной гвардии страны и «освобождении террористов», сообщил полковник Амаду Абдраман, представитель Национального совета по защите родины (НССР). Видео с его заявлением опубликовал портал LSI Africa в своем Twitter.
«Сегодня, 9 августа 2023 года, примерно в 6:30 утра позиции Национальной гвардии Нигера стали объектом нападения. Полная картина пока не ясна», — сказал он.
Абдраман обвинил Францию во вмешательстве в ситуацию и освобождении 16 джихадистов, находившихся в заключении.
Кроме того, по словам представителя мятежников, французские силы подняли военный самолет из столицы Чада Нджамены, который нарушил воздушное пространство Нигера, при этом не выходя на связь с авиавластями страны.
Мятежники ранее заявляли о планах Франции провести операцию с целью освободить свергнутого президента, в том числе нанести удары по президентскому дворцу в столице Наимее.
Правящий орган мятежников в Нигере объявил о закрытии воздушного пространства страны 7 августа, объяснив это подготовкой агрессии со стороны других стран. Захватившие власть военные предупредили, что любая попытка нарушить запрет на полеты получит «энергичный и немедленный ответ».
Военный переворот организовали члены национальной гвардии Нигера 26 июля, к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны. Президент Нигера Мохамед Базум находится в заложниках у мятежников. Действия военных в Нигере осудили США, ЕС и Африканский союз.
Экономическое сообщество западных африканских государств (ЭКОВАС) потребовало от организаторов переворота восстановить конституционный порядок и освободить Базума, в ином случаев пообещав принять «все необходимые меры, в том числе силовые». Ультиматум организации истек в минувшее воскресенье, 6 августа.
Восстановление конституционного порядка и власти избранного президента Базума поддержал бывший лидер повстанцев в двух восстаниях в Нигере (в 1990—1995-х и в 2007—2009-х), экс-министр туризма страны Рисса Аг Була, передает Reuters.
Политик заявил о создании «Совета сопротивления во имя республики», что стало, как пишет агентство, первым признаком внутреннего сопротивления перевороту в Нигере. «Нигер стал жертвой трагедии, организованной людьми, призванными защищать его», — сказал Аг Була.