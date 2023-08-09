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18:32 (мск), источник: ТАСС

Белый дом заявил, что войска США остаются в Нигере

При этом американские программы помощи в стране приостановлены, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Войска США остаются в настоящее время в Нигере, но американские программы помощи поставлены на паузу. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как вы знаете, мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма, ввиду происходящего. Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там», — сказал он.

Кирби добавил, что США «продолжают искать дипломатические способы» разрешить ситуацию в этой африканской стране.

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