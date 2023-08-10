В МИД России заявили, что Киев для мирного урегулирования должен прекратить теракты

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — отметил он.
По словам Галузина, для урегулирования должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. «Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — добавил замминистра.
Как обратил внимание замглавы МИД РФ, Запад и Киев активно и настойчиво продвигают предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года на саммите Группы двадцати так называемую «формулу мира», которая, по сути, «никакого отношения к мирному урегулированию не имеет, а представляет собой набор ультиматумов России с требованием о капитуляции».
«Вместе с тем со своими предложениями по урегулированию украинского кризиса выступили наши партнеры по БРИКС, в частности Китай и Бразилия, а также ряд африканских стран. Многие из них показали глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения», — подчеркнул Галузин.