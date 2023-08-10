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08:24 (мск), источник: РБК

Мятежники Нигера сформировали переходное правительство

Национальный совет Нигера по защите родины сформировал новое правительство переходного периода, сообщает портал ActuNiger. В состав нового кабинета вошел 21 министр. Так, правительство возглавил Али Ламин Зейн, он также стал министром экономики и финансов.

Источник: AFP 2023

Министром национальной обороны назначен генерал-лейтенант Салифу Моди, министром внутренних дел — бригадный генерал Мохамед Тумба. Пост главы МИДа занял Бакари Яу Сангаре.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны. США, ЕС и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудили переворот.

ЭКОВАС выдвинуло ультиматум лидерам мятежников, пригрозив применить силу, если власть свергнутого президента не будет восстановлена. Это требование не было выполнено. Военные в итоге закрыли воздушное пространство страны из опасений по поводу интервенции соседних государств.

Накануне мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, атаке позиций национальной гвардии и «освобождении террористов». Париж обвинения отверг.

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