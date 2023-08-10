Мятежники Нигера сформировали переходное правительство

Министром национальной обороны назначен генерал-лейтенант Салифу Моди, министром внутренних дел — бригадный генерал Мохамед Тумба. Пост главы МИДа занял Бакари Яу Сангаре.
В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны. США, ЕС и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудили переворот.
ЭКОВАС выдвинуло ультиматум лидерам мятежников, пригрозив применить силу, если власть свергнутого президента не будет восстановлена. Это требование не было выполнено. Военные в итоге закрыли воздушное пространство страны из опасений по поводу интервенции соседних государств.
Накануне мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, атаке позиций национальной гвардии и «освобождении террористов». Париж обвинения отверг.