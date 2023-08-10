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Спецоперация на Украине
12:27 (мск), источник: РБК

МИД обвинил Microsoft в поддержке Киева и действиях во вред Москвы

Корпорация Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.

Источник: AP 2023

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству», — сказал он.

По словам Галузина, корпорация с самого начала спецоперации под предлогом укрепления киберобороны Украины оказывает ей «разнообразную поддержку».

К тому же Microsoft регулярно бездоказательно обвиняет Москву в компьютерных атаках на украинские ресурсы, но замалчивает факты украинских кибератак против российской критической инфраструктуры, добавил он.

«Детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», — заключил дипломат.

После начала спецоперации Microsoft объявила о решении приостановить продажи своих продуктов и предоставление услуг в России. Компания, в частности, убрала ускоряющий загрузку контента сервер из России, а в июне пользователи столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. В корпорации заявили, что намерены продолжить сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется».

Вице-президент компании Брэд Смит говорил, что Microsoft оказывает помощь Киеву в борьбе с кибератаками.

В ноябре 2022 года он сообщил, что компания выделит технологическую помощь Украине на сумму $100 млн. Это позволит украинским государственным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и других сфер продолжать бесплатно использовать облачные хранилища Microsoft.

Компания опубликовала доклад «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором некие лояльные Москве хакеры обвиняются в кибератаках. В ответ на это замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы лишить Украину ее «цифрового суверенитета».

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