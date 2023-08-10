Два Ту-160 провели восьмичасовое патрулирование над Баренцевым морем

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — прокомментировал полет командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Военачальник добавил, российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Ту-160 составляют основу дальней авиации — одну из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями.
Ранее «Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого построенного за постсоветское время «с нуля» бомбардировщика Ту-160М. Ту-160М был создан в ходе масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бортовым радиоэлектронным оборудованием. Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января 2022 г.