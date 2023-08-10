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19:32 (мск), источник: © РИА Новости

Дуда заявил о неспособности ВСУ провести контрнаступление

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что Украине не удается прорвать российскую линию обороны, об этом он заявил в интервью Washington Post.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сейчас они (ВСУ. — Прим. Ред.) не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — сказал он.

По словам главы государства, Украине не хватает оружия для того, чтобы изменить баланс сил на передовой.

Киевский режим 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

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