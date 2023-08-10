Дуда заявил о неспособности ВСУ провести контрнаступление

«Сейчас они (ВСУ. — Прим. Ред.) не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — сказал он.
По словам главы государства, Украине не хватает оружия для того, чтобы изменить баланс сил на передовой.
Киевский режим 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.