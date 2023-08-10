Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

«Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший», — отметил Трамп.
По его словам, об этом свидетельствует «отвратительная, угрожающая стране» политика, проводимая администрацией Байдена.
Ранее, в конце июля, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США, неопровержимые доказательства чему «каждый день предъявляются в палате представителей».
При этом политик задался вопросом, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса до сих пор не выступили с осуждением «жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны».
До этого, в начале мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байден и связанные с ней лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.