20:54 (мск), источник: Известия
NYT сообщила о сделке по обмену заключенными между Ираном и США
Иран и США решили пойти на сделку по обмену заключенными. Об этом 10 августа сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.
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Источники издания уточняют, что счет будет контролироваться правительством Катара.
В материале также указывается, что пять американских заключенных покинут Иран тогда, когда деньги поступят на счет катарского банка. В настоящее время они находятся уже под домашним арестом, говорится в статье.
В конце июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США возможен, но при этом процесс зависит от воли Вашингтона.
В марте Вашингтон продлил санкции в отношении Тегерана еще на год. По словам американского лидера Джо Байдена, действия и политика иранских властей продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».
Великобритания, США и Евросоюз (ЕС) 24 апреля ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ограничения были установлены за участие в нарушении прав человека или содействие им. Затем ЕС расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека в стране, включив в черный список еще пять человек и две организации.