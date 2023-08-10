СМИ: Байден направит в конгресс запрос о выделении $13 млрд на помощь Украине

Уточняется, что предыдущий такой запрос Байден направлял в ноябре 2022 г. Тогда речь шла о сумме в $37 млрд. В результате конгресс поддержал эту идею и выделил $45 млрд — для Украины и союзников США по НАТО.
По данным агентства, сейчас ситуация изменилась на фоне растущих разногласий между конгрессменами. Как пишет AP, конгрессменам-респуликанцам необходимо продемонстрировать поддержку кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который выступает против продолжения конфликта.
В конце апреля стало известно, что 19 членов конгресса от республиканской партии направили Байдену письмо с призывом перестать направлять на Украину «безудержную помощь», которая в результате может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил более $43 млрд на оказание военной помощи Киеву. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».