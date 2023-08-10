Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Главные новости к вечеру 10 августа
10 августа, источник: ТАСС

Вучич заявил, что может увидеться с Путиным в Китае в октябре

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что намерен в октябре посетить Китай, где возможно встретит президента России Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Я ожидаю серьезных и важных переговоров до конца этого года с нашими очень-очень важными партнерами. У меня будет один очень важный визит в Китай в октябре. Что там будет происходить это большой вопрос, так как, вероятно, ожидается и приезд президента [России Владимира] Путина», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала Happy.

Ранее в четверг президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик также отмечал, что планирует посетить осенью Китай и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.

25 июля помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс — один путь».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир