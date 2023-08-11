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01:51 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него нужно проводить только после выборов американского лидера в 2024 году.

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«Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Политик возмутился предложенной прокуратурой датой начала процесса по делу о штурме Капитолия, заявив, что, начав суд 2 января 2024 года, обвинение повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в некоторых штатах. «Вмешательство в выборы», — написал Трамп.

Американская прокуратура просит суд провести заседание по обвинениям против Трампа 2 января 2024 года.

Процессы по остальным делам, как считает Трамп, тоже нужно проводить только после выборов.

В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав». Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

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Трамп Дональд