Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов

«Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Политик возмутился предложенной прокуратурой датой начала процесса по делу о штурме Капитолия, заявив, что, начав суд 2 января 2024 года, обвинение повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в некоторых штатах. «Вмешательство в выборы», — написал Трамп.
Американская прокуратура просит суд провести заседание по обвинениям против Трампа 2 января 2024 года.
Процессы по остальным делам, как считает Трамп, тоже нужно проводить только после выборов.
В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав». Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.