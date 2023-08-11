Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду “надлежащее использование” кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, «на совести вооруженных Западом украинских террористов — сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода “Тольятти-Одесса”, удары по Запорожской АЭС».
«Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», — подчеркнул посол.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и «в соответствии со своими обещаниями» на данный счет.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами.