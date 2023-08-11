Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

«Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 — это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100−200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу — и таких отлавливаем», — рассказал Балицкий.
По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам «негласное указание». «Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, — закона нет, эти люди будут ликвидированы», — подчеркнул он.