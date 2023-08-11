Археологи раскрыли тайну строительства египетских пирамид Древние египтяне могли транспортировать огромные блоки по воде притока Нила
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
16Жара в мире
05:39 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 — это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100−200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу — и таких отлавливаем», — рассказал Балицкий.

По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам «негласное указание». «Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, — закона нет, эти люди будут ликвидированы», — подчеркнул он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Эквадоре убили кандидата в президенты
Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта