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05:56 (мск), источник: Известия

В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву

Венгрия не станет пересматривать свой отказ от поставок вооружения Киеву и отношение к украинскому кризису в целом, заявили «Известиям» в венгерском правительстве.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Подчеркнем, что позиция венгерского правительства с первой минуты [на Украине] неизменна и очевидна: Венгрия не желает быть вовлеченной в конфликт ни на словах, ни на деле. Вместо поставок вооружений мы призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему старту мирных переговоров между всеми вовлеченными сторонами», — сказали в кабмине Венгрии «Известиям».

Западные партнеры Будапешта в последнее время усиливают дипломатическое и политическое давление на Венгрию по разным причинам — в том числе из-за позиции Будапешта по взаимодействию с Москвой.

Отказ Венгрии поставлять вооружения и предоставлять территорию для его транзита часто представляется в западных медиа как пророссийская позиция. В то же время в Венгрии подходят к диалогу с РФ из соображений прагматизма.

Тем не менее в начале августа стало известно об ужесточении процедуры использования программы безвизового въезда для владельцев венгерских паспортов, которая позволяла гражданам 40 стран, включая некоторые государства ЕС, въезжать в США на срок до 90 дней в деловых и туристических целях. Министерство внутренних дел Венгрии заявило, что «администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм».

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Евросоюз не исполняет свои обязательства перед Будапештом, предпочитая направлять финансовые средства Киеву.

Кроме того, Орбан постоянно подчеркивает, что Будапешт стремится сотрудничать со всеми странами-партнерами по Евросоюзу, однако проводит независимую внешнюю политику.

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