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07:28 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Источник: © РИА Новости

«Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает», — отметил он.

Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский.

«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну», — заключил собеседник агентства.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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