В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов

«Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает», — отметил он.
Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский.
«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну», — заключил собеседник агентства.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.