Das Este: ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

«Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — говорится в публикации.
Как рассказали изданию отраслевые эксперты, на внесение технических изменений потребуется несколько недель.
Накануне новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.