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17:20 (мск), источник: © РИА Новости

Das Este: ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию отраслевые эксперты, на внесение технических изменений потребуется несколько недель.

Накануне новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.

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