21:36 (мск), источник: Ведомости
Египет отказался поставлять оружие Украине по требованию США
Египет не согласился поставлять оружие Украине, несмотря на давление США, сообщила газета The Wall Street Journal.
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Министр обороны США Ллойд Остин впервые обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие в марте 2023 г., отмечает ТАСС. Однозначного ответа он тогда не получил. Позднее члены египетской администрации сообщили в частных беседах, что Египет не планирует поставлять оружие на Украину.
Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи от США с 24 февраля прошлого года — это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Например Израиль за тот же период получил порядка $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, Иордания — $2,9 млрд. Отмечается, что только на военные нужды Украине было направлено $43,1 млрд. Общее финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и помощь в восстановлении.
25 июля Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger и др. 7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».