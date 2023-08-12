Мейн-кун прогнал медведя со двора и попал на видео Он гнал хищника до самого леса
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
19:26 (мск), источник: ТАСС

США разблокировали иранские активы в рамках сделки по обмену заключенными

ДУБАЙ, 12 августа. /ТАСС/. США уже разблокировали иранские активы в размере $6 млрд, которые Тегеран должен получить в рамках соглашения об обмене заключенными. Об этом заявил председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

Источник: Reuters

«Благодаря успешной дипломатии все активы Ирана, удерживаемые в Южной Корее, уже разблокированы. Вскоре эти средства будут конвертированы из [южнокорейских] вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров», — написал Фарзин в социальной сети X (ранее Twitter).

Как пояснил глава регулятора, изначально в южнокорейских банках находилось почти $7 млрд, предназначенных для оплаты поставок иранской нефти за несколько лет. Однако средства были депонированы в вонах, из-за снижения паритета южнокорейской валюты по отношению к доллару Тегеран сможет получить только $6 млрд.

В четверг газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате «пять на пять». В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции