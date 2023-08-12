США разблокировали иранские активы в рамках сделки по обмену заключенными

«Благодаря успешной дипломатии все активы Ирана, удерживаемые в Южной Корее, уже разблокированы. Вскоре эти средства будут конвертированы из [южнокорейских] вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров», — написал Фарзин в социальной сети X (ранее Twitter).
Как пояснил глава регулятора, изначально в южнокорейских банках находилось почти $7 млрд, предназначенных для оплаты поставок иранской нефти за несколько лет. Однако средства были депонированы в вонах, из-за снижения паритета южнокорейской валюты по отношению к доллару Тегеран сможет получить только $6 млрд.
В четверг газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.
Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате «пять на пять». В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.
После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.