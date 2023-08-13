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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Польши обвинил Россию и Белоруссию в «нападении» мигрантами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообшил, что за год польские власти зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши и обвинил власти России и Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации.

Источник: Reuters

«Польша подвергается нападениям на своей восточной границе с Беларусью уже более двух лет. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников», — сказал Матеуш Моравецкий в интервью итальянской Corriere della Sera.

«Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом», — добавил он.

Летом 2021 года на границе Польши и Белоруссии скопились несколько тысяч мигрантов, которые хотели попасть в Евросоюз. Варшава обвинила Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают обвинения.

В июле ситуация на границе обострилась. После перехода части бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию после неудачной попытки мятежа Польша нарастила военный контингент на границе. В том числе на границе с Белоруссией разместили снайперов, число военных увеличили с 1 тыс. до 2 тыс. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о планах создать воинскую часть в 36 км от границы.

Олеся Павленко

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