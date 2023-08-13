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20:48 (мск), источник: РБК

Шольц выступил за дипломатию по Украине и допустил поставку Киеву ракет

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. В интервью ZDF он заявил, что саммит в Саудовской Аравии был только началом, отметив, что в нем принял участие не только страны Евросоюза, Латинской Америки и Африки, но и Китай. Россию на него не позвали. В то же время канцлер не исключил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. Кремль заявлял, что не видит желания Киева вести диалог.

Источник: Reuters

«Вот почему нам имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они усиливают давление на Россию, чтобы она поняла, что она пошла по неправильному пути, что она должна вывести войска и что мир становится возможным», — сказал Шольц.

В то же время канцлер не исключил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Берлин до сих пор не поставил такие ракеты.

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. Эти снаряды станут самыми дальнобойными на вооружении украинской армии.

Портал T-online в начале августа писал, что власти Германии решают вопрос о поставках этих боеприпасов Украине. Немецкие ВВС дали разрешение на это, Минобороны предоставило информацию о числе ракет на вооружении и их состоянии. По информации портала, бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Киев называл вывод российских войск и восстановление контроля над утраченными территориями условиями возобновления переговоров с Москвой. Российские власти считают эти условия неприемлемыми и призывали в мирных планах по урегулированию учитывать «сегодняшние реалии».

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, а отказалась от них именно Украина. В то же время, отмечали в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

Киев при этом участвует в международных переговорных процессах о мирном урегулировании. В частности в саммите в Джидде в Саудовской Аравии, на котором присутствовали представители около 40 государств. Он прошел 5—6 августа. Россия там не была представлена; в Кремле, комментируя встречу, сказали, что «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки».

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