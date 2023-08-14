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Спецоперация на Украине
07:03 (мск), источник: РБК

Болтон объяснил причины медленного наступления Украины

Неудачи Украины при наступлении и успешная оборона России связаны с «медленным, прерывистым, нестратегическим» предоставлением Западом военной помощи, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal.

Источник: AP 2023

Он отметил наличие постоянной дискуссии на Западе, следует ли поставлять Киеву ту или иную систему вооружений, опасения эскалации ситуации из-за риска прямого столкновения России и НАТО, заявления Кремля о ядерном оружии, все это «вселило парализующую осторожность в западные столицы». Болтон считает, что ситуация стала результатом не осторожности Вашингтона, а усилий Москвы.

«Робкий и бессистемный подход администрации к помощи подорвал общественную поддержку США. Мистер [Джо] Байден усугубил эту проблему, настаивая на том, что война ведется вокруг вильсоновских абстракций демократии и авторитаризма», — добавил Болтон.

Украинская сторона также отмечала нехватку западного вооружения, из-за чего наступление ведется медленнее, чем хотелось бы. Президент Владимир Зеленский говорил, что хотел бы начать наступление намного раньше, для чего нужно было западное оружие: «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее». «Все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована», — добавил он. По словам Зеленского, на некоторых направлениях ВСУ не могут «даже подумать о начале» наступательных действий, так как у них нет необходимого оружия. В то же время он отметил, что благодарен Вашингтону за военную поддержку.

США за полтора года полномасштабных боев направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны. В Киеве признавали, что Украина вряд ли будет постоянно получать такой объем помощи, несмотря на то, что она нуждается в нем.

Болтон говорил ранее, что конфликт России и Украины — «сама по себе подготовительная стадия» для Киева к присоединению к НАТО, а украинские военные «фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются» альянсом. «Несмотря на то что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, это все равно все-таки точно произойдет». — добавил он.

Москва выступает против присоединения Украины к НАТО и поставок в это государство западных вооружений. Минобороны России регулярно отчитывается об отбитых атаках украинской армии. Президент Владимир Путин заявлял, что наступление Украины провалилось.

Справка
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