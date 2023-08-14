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Спецоперация на Украине
07:16 (мск), источник: © РИА Новости

Пушков резко ответил на слова Шольца об Украине

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров для прекращения конфликта на Украине «ничего не значат», такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Ранее немецкий лидер в интервью ZDF заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения конфликта. Как заявил Шольц, переговоры без участия России, прошедшие в Саудовской Аравии 5—6 августа, были «очень важны». При этом, по его словам, нужно признать, что они были «только началом».

«Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, пока не сложится «качественно новая ситуация, Запад будет выступать против переговоров. “Слова Шольца в пользу “дипломатических усилий” ничего не значат”, — резюмировал сенатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть «полное поле для творчества».

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