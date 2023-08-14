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07:32 (мск), источник: ТАСС

Куба отметила 97-летие со дня рождения Фиделя Кастро

Мероприятия в память о кубинском лидере также прошли в Никарагуа и Венесуэле.

Источник: AP 2023

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Куба отметила в воскресенье 97-ю годовщину со дня рождения лидера революции на острове Фиделя Кастро. Жители и представители руководства республики возложили цветы к могиле Кастро на мемориальном кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба.

На зданиях государственных учреждений были вывешены национальные флаги Кубы и черно-красные знамена «Движения 26 июля», которым некогда руководил Кастро. По телевидению транслировались передачи и фильмы, рассказывающие о важнейших этапах жизни основателя первого социалистического государства в Западном полушарии. «В 97-ю годовщину со дня рождения Фиделя он вдохновляет и побуждает нас к ежедневной битве за победу во имя справедливости. Это день, чтобы праздновать, не забывая, что каждый день мы должны обеспечить преемственность его работы», — написал президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Дни рождения Фиделя Кастро на Кубе всегда проходили без каких-либо официальных торжеств. В последний раз команданте появился на публике в свой 90-й день рождения. Он присутствовал на гала-представлении в гаванском театре имени Карла Маркса, собравшем свыше 5 тыс. зрителей.

Мероприятия, посвященные памяти Кастро, прошли и в таких дружественных Кубе странах, как Венесуэла и Никарагуа. «Отмечая 97-летие со дня рождения Фиделя Кастро Руса, вечного лидера кубинской революции, мы вспоминаем его как неутомимого борца, нетерпимого к несправедливости, и мастера невозможного. Фидель призывает нас продолжать борьбу за достоинство народов», — написал в соцсети X президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Путь революционера

Фидель Кастро (полное имя — Фидель Алехандро Кастро Рус) родился 13 августа 1926 года в поместье Манакас недалеко от селения Биран на востоке Кубы. Он был третьим из семи детей в семье испанского эмигранта, состоятельного землевладельца Анхеля Кастро Архиса. Во время учебы Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы.

В начале 1952 года Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты парламента страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне того же года. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришел Фульхенсио Батиста. В 1953 году группа революционеров предприняла неудачную попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. После этого Кастро возглавил подпольное «Движение 26 июля» и для подготовки вооруженного восстания на Кубе уехал в Мексику, где познакомился с аргентинцем Эрнесто Геварой.

После победы революции в 1959 году Кастро возглавил Революционное правительство и стал главнокомандующим Революционными вооруженными силами. Проводимая им политика, сопровождавшаяся национализацией собственности граждан и компаний США на Кубе, а также независимый курс во внешней политике и попытки «экспортировать» революцию в другие страны Латинской Америки вызвали недовольство США. Тогда его правительство взяло курс на сотрудничество с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары, началось тесное сотрудничество в военной сфере. В 1961 году Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал полномочия своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор Фидель редко появлялся на публике, но периодически проводил встречи с лидерами иностранных государств, посещавшими Кубу, и комментировал наиболее острые темы международной и региональной повестки дня в своей авторской колонке в газете Granma. Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Урна с его прахом помещена в нишу, высеченную в гранитном камне, на котором закреплена темно-зеленая мраморная табличка с единственным словом — «Фидель».

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