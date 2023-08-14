09:59 (мск), источник: © РИА Новости
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии после назначения в «Оплот».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.
Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.
«Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы — и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству», — приводит слова Прилепина его пресс-служба.