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09:59 (мск), источник: © РИА Новости

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии после назначения в «Оплот».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.

Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.

«Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы — и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству», — приводит слова Прилепина его пресс-служба.

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