10:52 (мск), источник: © РИА Новости
NYT: передача Украине F-16 не изменит ход военного конфликта
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вашингтон опоздал с поставкой истребителей F-16 для армии Украины, пишет американская газета The New York Times.
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«Администрация Байдена больше года не разрешала странам НАТО поставлять Украине истребители F-16. К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления», — сообщило издание.
Газета также отметила, что из-за нехватки авиационных средств ВСУ не могут справиться с российскими боевыми вертолетами, с легкостью уничтожающими украинские танки и другую технику. Более того, по данным Министерства обороны Великобритании, некоторые из вертолетов оснащены противотанковыми ракетами, которые летят слишком далеко или слишком низко, чтобы их могла перехватить система ПВО Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.