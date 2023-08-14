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11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме «Армия»

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» осмотрел выставку передовых авиационных разработок на аэродроме в Кубинке, в том числе новейшие беспилотники, вертолеты и авиационное вооружение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения — некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать. Современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью», — подчеркнул Шойгу по итогам осмотра.

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали главе военного ведомства разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил.

На аэродроме Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, включая самолеты Су-57, Су-30см2, Су-34, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2 В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Термит», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р», «Гром», «Шершень».

Шойгу продемонстрировали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1» и новейшей управляемой ракетой «воздух-поверхность» «Изделие-305».

Также главу ведомства ознакомили с работой мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт авиационных двигателей.

Ожидается, что в этом году форум по приглашению Минобороны и «Рособоронэкспорта» посетят 69 иностранных делегаций, 29 из них будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ.

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