Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет и пусковых установок

Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, который, как передает агентство, отвечает за «ускорение военных приготовлений армии страны» и поставил задачу увеличить их производство. Он также посетил заводы по производству пусковых установок для тактических ракет, и предприятия по выпуску боевых бронемашин и комплексов реактивной артиллерии. Им также поставлена задача увеличить объемы производства.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что армия должна обеспечить военную мощь и готовность вести любую войну в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения на нас непременно разгромить врагов», — говорится в сообщении.
Как уточнил Reuters, Южная Корея и США в конце августа проведут учения по улучшению реагирования на ядерные и ракетный угрозы Северной Кореи.
КНДР неоднократно называла учения, которые Вашингтон и Сеул проводят возле Корейского полуострова, «репетицией ядерной войны» и провокацией против КНДР.
В июле КНДР осуществила запуск ракеты, по предварительным данным — баллистической. Она могла упасть в российской исключительной экономической зоне, сообщали в МИД.