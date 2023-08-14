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13:06 (мск), источник: РБК

Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет и пусковых установок

Северокорейский лидер Ким Чен ЫН распорядился увеличить выпуск тактических ракет и пусковых установок к ним, чтобы повысить уровень оснащения ими фронтовых частей, передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Источник: Reuters

Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, который, как передает агентство, отвечает за «ускорение военных приготовлений армии страны» и поставил задачу увеличить их производство. Он также посетил заводы по производству пусковых установок для тактических ракет, и предприятия по выпуску боевых бронемашин и комплексов реактивной артиллерии. Им также поставлена задача увеличить объемы производства.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что армия должна обеспечить военную мощь и готовность вести любую войну в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения на нас непременно разгромить врагов», — говорится в сообщении.

Как уточнил Reuters, Южная Корея и США в конце августа проведут учения по улучшению реагирования на ядерные и ракетный угрозы Северной Кореи.

КНДР неоднократно называла учения, которые Вашингтон и Сеул проводят возле Корейского полуострова, «репетицией ядерной войны» и провокацией против КНДР.

В июле КНДР осуществила запуск ракеты, по предварительным данным — баллистической. Она могла упасть в российской исключительной экономической зоне, сообщали в МИД.

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