Премьер Латвии подаст в отставку

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», — заявил Кариньш на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте латвийского правительства.
Кариньш также сообщил, что партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.
Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию.