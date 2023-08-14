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14:31 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Латвии подаст в отставку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что уходит в отставку, и призвал свою партию «Новое единство» выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», — заявил Кариньш на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте латвийского правительства.

Кариньш также сообщил, что партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию.

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