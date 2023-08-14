Politico: немцы поддерживают отказ канцлера ФРГ Шольца поставлять Taurus Украине

По его данным, те же 80 процентов граждан ФРГ, поддерживающих отказ Берлина поставлять Taurus Киеву, «заявили о недовольстве работой правительства на фоне экономического спада» в Германии.
«Шольца больше всего волнует в данный момент не судьба Украины, а судьба его собственной правящей коалиции — альянса его партии социал-демократов, “зеленых” и либеральных демократов», — отмечает Politico.
Берлин откладывает решение о поставке Taurus, аргументируя это необходимостью модернизации ракет, чтобы «Украина не могла атаковать ими российскую территорию», тем самым повторяя сценарий с отправкой танков Leopard 2.
«Украина вряд ли увидит Taurus (переводится как знак зодиака Телец) до следующей Эпохи Водолея (в данном контексте это означает очень нескоро или никогда)», — заключают авторы материала.
Ранее обозреватель Тор Барфус обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредительстве Германии и Украине из-за сомнений в отправке ракет Taurus. Он считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх “эскалации” в качестве оправдания».