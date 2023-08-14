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16:46 (мск), источник: Ведомости

На форуме «Армия-2023» представили прототип беспилотного бронеавтомобиля

На форуме «Армия-2023» представили прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» для штурмовых групп, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Помимо этого на форуме был представлен бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и ВДВ. Разработчиком техники является компания «Ремдизель», основанная в Набережных Челнах в 1978 г.

Помимо основного назначения «Зубило» может подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, а также заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

АО «Ремдизель» специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники. Среди другой продукции предприятия — семейства бронированных автомобилей «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

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