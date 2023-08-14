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18:00 (мск), источник: Ведомости

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В новый пакет вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования, сказано в сообщении.

О планах Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи 8 августа писало Reuters. По данным агентства, в него вошли оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и др. Издание отмечало, что вооружение может быть отправлено со складов США в течение нескольких дней или недель.

По данным Пентагона на конец июля 2023 г., объем предоставленной Киеву военной помощи со стороны США превысил $43 млрд. О предыдущем пакете размером $400 млн американские власти сообщили в конце июля. В него вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger, системы Javelin и др.

Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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