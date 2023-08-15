Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

Глава белорусского государства направил приветствие участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
«Оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО», — цитирует текст приветствия пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что размещение ядерного оружия не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты.