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07:59 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

Глава белорусского государства направил приветствие участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

«Оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО», — цитирует текст приветствия пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что размещение ядерного оружия не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты.

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