Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины

Он заявил, что «иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения», и отметил, что в Минобороны России детально изучают все данные о программах подготовки по методикам НАТО для противодействия им.
Шойгу на фоне поставок США кассетных боеприпасов Украине не исключил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у нее на вооружении.
Он также пообещал, что МО РФ продолжит возвращать российских военных из плена.
В ходе мероприятия выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают «угрозу прямого военного столкновения ядерных держав».
Минобороны РФ в ежедневной сводке во вторник сообщило о ракетном ударе в ночь на 15 августа по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. По данным ведомства, все назначенные объекты поражены, «военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб».
Кроме того, ведомство сообщило о трех украинских атаках на краснолиманском направлении, ВС РФ отразили их, военные Украины потеряли до 80 человек и шесть единиц техники. На купянском направлении ВС РФ отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и «Гвоздику».
На донецком направлении, отметили в Минобороны РФ, были отражены 11 атак, ВСУ потеряли до 230 военных, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и «Акацию».
Также, по данным ведомства, на южнодонецком направлении Украина потеряла за сутки 200 военных и 10 единиц техники, на запорожском — более 200 военнослужащих.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона, пострадавших нет.
Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать «мирный план» Владимира Зеленского «более гибким», заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленных в нем пунктов, однако отметил, что гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.
Также заявил, что союзники не оказывают давления на Украину для начала переговоров с Россией. На протяжении последних недель о таком давлении сообщал целый ряд западных СМИ.
Данилов также повторил заявления о том, что украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и выступил против идеи его встречи с Зеленским при посредничестве папы Римского Франциска.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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