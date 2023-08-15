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22:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Латвия объявила мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией

Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства изданию Delfi.

Источник: РИА "Новости"

В погранслужбе заявили, что решение связано с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе. Утверждается, что за сутки служба зафиксировала 96 попыток незаконного пересечения границы Латвии со стороны Белоруссии. Кроме того, ГПС заявляет, что укрепление приграничных территорий необходимо, потому что белорусские силовики стали активно помогать незаконным мигрантам.

В рамках мобилизации пограничников отзывают из отпусков, предоставление ежегодных отпусков приостанавливается. ГПС запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил Латвии и Государственной полиции. Министр обороны Инара Мурниеце заявила, что уже распорядилась направить дополнительные силы к белорусской границе, чтобы помочь ГПС, передает Delfi.

С 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Решение принято на фоне «несоразмерно большого количества случаев незаконного пересечения» границы. Сообщалось, что в 2023 году было пресечено 5799 незаконных переходов границы Латвии со стороны Белоруссии, 292 человека были допущены в страну по гуманитарным соображениям. Усиленный режим охраны границы также ввела Польша. К срочным мерам по укреплению границы с Белоруссией также прибегла Литва.

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Эрдни Кагалтынов

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