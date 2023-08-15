ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам

«Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми РФ атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать средствами, такими как Patriot. Они уничтожают баллистику, “Кинжалы”, потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой… Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — приводит издание слова Игната.
Ранее во вторник Игнат заявил, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом в ночь с понедельника на вторник нанесли значительный ущерб военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, сообщали во вторник в Минобороны РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.