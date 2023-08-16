Ким Чен Ын передал «боевой привет» правительству, народу и армии России

Как отметил Ким Чен Ын, россияне «встали на историческое дело защиты суверенитета, безопасности и мира страны, построения сильной России». Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.
По словам северокорейского лидера, что солдаты и офицеры Красной армии, принявшие участие в разгроме японского милитаризма, внесли большой вклад в освобождение народа Кореи и других стран мира, чем заложили славные традиции корейско-российской дружбы.
«Военнослужащие Красной армии — дорогие сыновья и дочери российского народа — вслед за разгромом угрожавшего человечеству фашизма с высоким чувством долга в отношении дела интернационализма отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма и одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира», — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын напомнил о том, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией пролили свою кровь за освобождение полуострова. Их героический дух самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение вместе с историей корейско-российской дружбы, отметил он.
В телеграмме говорится также, что «сплоченность и боевое братство, завязавшееся между армиями и народами двух стран в суровые дни противостояния общему врагу» являются славной традицией корейско-российских отношений и в полной мере демонстрируют непобедимость и мощь «и в нынешние дни, когда идет борьба за сокрушение свирепого произвола и господства империалистов».
«Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей, будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед. И на пути для достижения общих целей и великих дел наши страны всегда будут проявлять солидарность и мощно поддерживать друг друга, неизменно одерживая победы», — заключил Ким Чен Ын.