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03:15 (мск), источник: © РИА Новости

Ким Чен Ын передал «боевой привет» правительству, народу и армии России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил свой «боевой привет» правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны, об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, ее текст опубликовала главная северокорейская газета «Нодон синмун».

Источник: Reuters

Как отметил Ким Чен Ын, россияне «встали на историческое дело защиты суверенитета, безопасности и мира страны, построения сильной России». Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.

По словам северокорейского лидера, что солдаты и офицеры Красной армии, принявшие участие в разгроме японского милитаризма, внесли большой вклад в освобождение народа Кореи и других стран мира, чем заложили славные традиции корейско-российской дружбы.

«Военнослужащие Красной армии — дорогие сыновья и дочери российского народа — вслед за разгромом угрожавшего человечеству фашизма с высоким чувством долга в отношении дела интернационализма отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма и одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын напомнил о том, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией пролили свою кровь за освобождение полуострова. Их героический дух самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение вместе с историей корейско-российской дружбы, отметил он.

В телеграмме говорится также, что «сплоченность и боевое братство, завязавшееся между армиями и народами двух стран в суровые дни противостояния общему врагу» являются славной традицией корейско-российских отношений и в полной мере демонстрируют непобедимость и мощь «и в нынешние дни, когда идет борьба за сокрушение свирепого произвола и господства империалистов».

«Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей, будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед. И на пути для достижения общих целей и великих дел наши страны всегда будут проявлять солидарность и мощно поддерживать друг друга, неизменно одерживая победы», — заключил Ким Чен Ын.

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