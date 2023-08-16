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05:48 (мск), источник: © РИА Новости

Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе

КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор запаса, президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В Югославии сейчас на территории так называемого Косово и Метохии албанцы с помощью США делают то же, что киевский режим с 2014 года делал с русскими на Украине. Но Путин решил защитить русских там, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию», — сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности.

На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских «мэров». Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

В июле президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявлял, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет.

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